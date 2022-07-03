ISW: Украинские войска будут бить с HIMARS по путям снабжения россиян на Харьковщине

ISW: Украинские войска будут бить с HIMARS по путям снабжения россиян на Харьковщине2
- 3.07.2022, 10:07
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Под удары попадут логистические центры, находящиеся в 50 км от линии фронта.
Украинские военные при помощи западного вооружения планируют продолжать угрожать российским путям снабжения, идущим из Белгорода на юг Харьковской области.
Об этом сообщает американский (Институт изучения войны ISW.
В частности, украинские силы будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы бить по путям снабжения российских оккупантов, идущих через Вовчанск, Купянск и Изюм.
Отмечается, что Купянск является важным логистический центром для оккупантов, действующих на Харьковском направлении, он расположен примерно в 50 км от линии фронта.
Вовчанск расположен примерно в 15-20 км от линии фронта, но активность россиян на севере Харькова до сих пор не позволяла украинским военным вести огонь по ним на этом направлении с закрытых позиций.
А российские пути снабжения в Изюм являются наиболее уязвимыми, они находятся примерно в 15 км от ближайшей линии фронта.
Как отмечают аналитики ISW, система обнаружения тепловых аномалий NASA FIRMS в последние недели фиксировала аномалии, соответствующие обстрелам с закрытых позиций в лесных районах к западу от Изюма.