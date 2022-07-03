ISW: Украинские войска будут бить с HIMARS по путям снабжения россиян на Харьковщине 2 3.07.2022, 10:07

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Под удары попадут логистические центры, находящиеся в 50 км от линии фронта.

Украинские военные при помощи западного вооружения планируют продолжать угрожать российским путям снабжения, идущим из Белгорода на юг Харьковской области.

Об этом сообщает американский (Институт изучения войны ISW.

В частности, украинские силы будут использовать предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS, чтобы бить по путям снабжения российских оккупантов, идущих через Вовчанск, Купянск и Изюм.

Отмечается, что Купянск является важным логистический центром для оккупантов, действующих на Харьковском направлении, он расположен примерно в 50 км от линии фронта.

Вовчанск расположен примерно в 15-20 км от линии фронта, но активность россиян на севере Харькова до сих пор не позволяла украинским военным вести огонь по ним на этом направлении с закрытых позиций.

А российские пути снабжения в Изюм являются наиболее уязвимыми, они находятся примерно в 15 км от ближайшей линии фронта.

Как отмечают аналитики ISW, система обнаружения тепловых аномалий NASA FIRMS в последние недели фиксировала аномалии, соответствующие обстрелам с закрытых позиций в лесных районах к западу от Изюма.

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