Из-за войны россияне стали жить впроголодь 10 3.07.2022, 13:36

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Инфляция в России разогналась до рекордных значений.

Война с Украиной, санкции Запада и разгон инфляции до рекордных за 20 лет значений вынуждают российских потребителей массово «затягивать пояса», пишет moscowtimes.eu.

Россияне все меньше тратят в магазинах и оборот розничной торговли в стране резко сокращается второй месяц подряд. По итогам мая он оказался на 10,1% ниже, чем годом ранее, а по сравнению с апрелем спад ускорился на 0,3 процентного пункта, следует из данных Росстата.

Люди начали экономить после того, как цены на говядину с начала года подскочили на 14%, рис подорожал на 30%, сахар — на 40%, а морковь — на 50%.

Продажи продуктов питания в мае, согласно Росстату, сократились на 1,8% год к году после падения на 1,7% в апреле. Речь идет о цифрах в реальном выражении — то есть с учетом продовольственной инфляции, подскочившей почти до 20%.

Россияне стали меньше покупать еду спустя месяц после начала войны: в апреле расходы на продукты питания сократились на 5,3% относительно марта, а в мае еще на 0,1% по сравнению с апрелем, оценивает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Опрос, проведенный сервисом HeadHunter в июне, показал: 39% граждан жалуются, что денег им не хватает даже на то, чтобы покрыть основные расходы. Еще 38% признались, что с трудом сводят концы с концами.

Апрель и май принесли людям новую волну падения доходов: зарплаты в реальном выражении упали на 7,2% (максимум с 2015 года), а пенсии — с учетом инфляции — рухнули на 8,2%, чего статистика не фиксировала с конца 90-х.

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