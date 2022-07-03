Бои под Лисичанском: что происходит 12 Юрий Бутусов

3.07.2022, 14:29

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Россиянам не удается прорвать украинский фронт.

Лисичанск. Неделю подряд российские войска пытаются прорвать украинскую оборону, оцепить город и украинские подразделения.

Сейчас противник глубоко продвинулся и захватил часть города, россияне демонстрируют видео из центра города, это факт. В отличие от Северодонецка и Рубежного в городе не ведется ожесточенных боев, противник продолжает плотные обстрелы и получает в ответ удара нашей артиллерии. Наши постепенно отходят. Помешать нашему уходу россиянам не удается.

Все попытки российского командования полностью окружить Лисичанск украинские войска отбивают благодаря организованному сопротивлению нашей группировки, которая надежно держит коридор.

Русские на подступах к Лисичанска захватили Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, а также пересекли на севере от города Северский Донец и захватили село Приволье. Это создавало предпосылки для окружения наших войск.

Для окружения русским надо было захватить села Золотаревка, Белогоровка, Верхнекаменское, ударить через трассу Бахмут-Лисичанск, и перерезать пути на Северск.

Противник ежедневно проводит атаки, но все они отражаются организованным огнем. Коридор наши держат, управление уверенное. Здесь есть решительные командиры, которые пользуются доверием и поддержкой бойцов, и делают все необходимое.

Отход не вдохновляет, но наши войска видят, что русским наносят значительные потери, мы бьем технику, поражаем пехоту. То есть при определенных условиях, силах, средствах, управлении россияне не способны достичь своих целей. Наши воины это понимают. Конечно, понимают не все, но здесь есть достаточно воинов, которые четко работают, они заняты делом.

Россиянам не удается прорвать наш фронт.

Сейчас даже несколько меньше было обстрелов — все знают, что это благодаря серии ударов украинских ракет и РСЗО HIMARS по арсеналах боеприпасов ВС РФ, которые разгромлены украинской армией.

Поэтому ситуация вокруг города очень сложная и тяжелая, но никаких предпосылок для паники, развала фронта нет, наша армия удерживает давление и раздает мощные удары в ответ.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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