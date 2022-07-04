The Economist: Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от пригородов Херсона 6 4.07.2022, 8:59

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Cледующие две недели будут еще более интересными.

На Херсонском направлении продолжается успешная контрнаступательная операция украинских сил.

Передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона. Но бои за город будут тяжелыми, сообщает The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки.

По его словам, следующие две недели будут еще более интересными. Сообщается, что коренным образом ситуацию могут изменить поставки большего числа западных ракетных систем, а пока на южное направление направили только некоторое количество американских гаубиц M777.

"Российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона", - говорят источники издания.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. К тому же, пока на южном направлении не наблюдается трехкратный перевес ВСУ в живой силе и технике, который необходим для успешного наступления.

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