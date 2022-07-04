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ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области

  • 4.07.2022, 11:45
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ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области

Украинские бойцы успели установить защитные редуты.

Небольшая часть Луганской области остается под украинским контролем для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Что касается территорий, которые обороняли украинские силы, то инфраструктуру российские оккупанты разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.

По словам Гайдая, захватчики не восстановят водо- и газоснабжение, обеспечить города электроэнергией они могут только частично.

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