ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области
- 4.07.2022, 11:45
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Украинские бойцы успели установить защитные редуты.
Небольшая часть Луганской области остается под украинским контролем для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Что касается территорий, которые обороняли украинские силы, то инфраструктуру российские оккупанты разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.
По словам Гайдая, захватчики не восстановят водо- и газоснабжение, обеспечить города электроэнергией они могут только частично.