ВСУ еще удерживают небольшую часть Луганской области 4.07.2022, 11:45

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Украинские бойцы успели установить защитные редуты.

Небольшая часть Луганской области остается под украинским контролем для того, чтобы ВСУ успели построить защитные редуты.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Что касается территорий, которые обороняли украинские силы, то инфраструктуру российские оккупанты разрушили на 90%. Восстановлению не подлежат 60% домов.

По словам Гайдая, захватчики не восстановят водо- и газоснабжение, обеспечить города электроэнергией они могут только частично.

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