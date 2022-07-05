ISW: Партизаны успешно атакуют железные дороги, которые использует Россия 3 5.07.2022, 8:54

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Диверсионная кампания хорошо организована.

Украинские партизаны, похоже, нацелены на железнодорожные пути, которые использует Россия возле временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 4 июля.

В Институте перечислили атаки партизан, о которых стало известно в последние дни.

3 июля украинские партизаны взорвали железнодорожный мост возле оккупированной Любимовки между Мелитополем и Токмаком Запорожской области, что, вероятно, помешало российским усилиям по перевозке запасов из Крыма на линию фронта в Запорожской области.

2 июля под Мелитополем украинские партизаны пустили под откос очередной российский бронепоезд с боеприпасами.

Ранее они наносили удары по российским бронепоездам и локомотивам в Мелитополе в конце апреля и середине мая.

Аналитики ISW пришли к выводу, что такая модель активности может указывать на скоординированную партизанскую кампанию против железных дорог, которые использует Россия для ведения войны против Украины.

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