Путин признал провал «Саранчи» 2 5.07.2022, 10:33

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Уровень потерь для России невыносим для дальнейшего наступления.

Вчера мы обратили внимание на корректность действий ВСУ по эвакуации из Лисичанска, хоть это и позволило России временно взять полный контроль над одной из сепаратистских квазиреспублик, пишет телеграм-канал Сynic.

Но гораздо важнее понять, что в дальнейшем будет происходить на фронте.

Как мы и сообщали, РФ на "луганском" направлении уперлась в застройки и теперь пытается взять трассу Бахмут - Северск.

Проблема для россиян состоит в Соледаре - нет возможности "разжать" челюсти.

Но - и это ключевое - наш аналитический вывод пришлось признавать российскому руководству - "Саранча" провалилась: уровень потерь для России невыносим для дальнейшего наступления на единственном подвижном фронте.

Путин: подразделения, принимавшие участие в освобождении ЛНР, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности

Разберемся с тем, что это значит на самом деле. Единственная успешная линия атаки, в которую вкладывали абсолютно все ресурсы и силы со всех направлений, что вызвало бегства с ряда населенных пунктов по всему остальному фронту, пришла в упадок.

Эта линия атаки больше не обладает людскими и техническими ресурсами для дальнейшего продвижения, что мы с вами и прогнозировали при активизации российской экспансии в мае-июне.

В дальнейшем эта перегруппировка будет означать также предсказанную нами траекторию трансформации войны в окопно-пассивную - у "акулы" свело челюсти. Пока она их открыть не сможет.

Переход от атаки к обороне при отсутствии возможности постоянно пополнять резервы будет означать дальнейший переход от обороны к бегству.

При этом Россия, дойдя до точки максимума на единственном успешном направлении, должна будет для поддержания интенсивности боев развязывать руки на "смежных" направлениях. В первую очередь вероятно будет активизирован Херсон, но войска из Херсона выводились, чтобы "держать" курс по продвижению в ЛНР. Эти переброски вызвали ситуативное продвижение ВСУ.

Однако теперь Россия признается, что наступать ей нечем, значит при обратной ротации войск - в сторону Херсона с "лисичанской петли" - удерживать ЛНР под военным контролем будет нечем.

Причем - в данной позиционной войне - у Украины в дальнейшем появится преимущество в логистике и инфраструктуре. За несколько дней, благодаря поставленному дальнобойному оружию, Киев взрывает крупнейшие склады российского вооружения, находящиеся в очень далеком тылу.

Это означает, что у России в дальнейшем будет возможность лишь атаковать дальнобойным оружием из тыла (а российская артиллерия по дальности уступает западной).

Для защиты от ракет Украине в скором будущем будет представлена система, стоящая на обороне Белого Дома. Это существенно повысит уровень защищенности украинских сил.

Мы имеем в итоге следующее положение:

- Россия " с гордым видом" переходит из фазы нападения в фазу защиты на единственном успешном направлении.

- Переход к защите свидетельствует о существенных людских и технических потерях.

- В дальнейшем Россия должна будет активизировать "донбасскую" и херсонскую группировку, однако отсюда войска выводились для успеха в ЛНР.

- Кризис профессионального состава выразится в ослаблении защиты ЛНР либо приведет к дальнейшим существенным потерям по всем направлениям.

- Таким обазом, Россия будет вынуждена кидать все ресурсы на взятие смежных направлений, тем самым ослабляя "луганскую" группировку, что вероятно вызовет прорыв обороны со стороны ВСУ.

- Затягивание "фиксации" без возможности инфраструктурно обеспечить безопасность тылов приведет к длительным окопным сражениям на "луганском" направлении, однако тогда в скором времени начнут сыпаться относительно стабильные "донбасский" и "херсонский" пути, затем - все остальные.

- Интенсификация поставок дальнобойных систем для ВСУ приведет российский тыл в полную негодность, из-за чего россиянам будет невозможно удерживать территории при сохранении возможностей для наступления на каком-либо из направлений. Тогда Россия перейдет в оборону по всем фронтам и полностью потеряет возможность к продвижению. А затем придется быстро отступать.

Слава Україні!

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