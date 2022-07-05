У оккупантов на Херсонщине возникли большие проблемы из-за партизан 5.07.2022, 11:33

Может происходить то, что даже нельзя представить.

В Херсонской области оккупанты задействовали своих людей из России, чтобы создать так называемое "правительство" совместно с коллаборантами. Это говорит о недоверии врагов к украинцам, которые пошли на сотрудничество, и растущем партизанском сопротивлении.

Об этом в эфире 24 канала заявила корреспондентка из Херсона Марина Савченко. Судя по всему, украинское сопротивление на временно оккупированных территориях создает проблемы для захватчиков.

Журналистка рассказала, что противник пытается укрепить незаконное "правительство" своими людьми, в частности, из Калининградской области.

"Коллаборанты уже не могут удержать эту ситуацию. Партизанское движение, сопротивление на Херсонщине как было, так и есть. Оно с каждым днем все крепнет", – сказала Савченко.

Она добавила, что настоящих жителей Херсона в городе осталось мало, но российские военные завезли туда много людей из Крыма и "ДНР".

"Очень много чужих, привезенных людей. И теперь понятно, что это за очереди за российскими паспортами... Чтобы создать "русскую" картинку", – пояснила корреспондентка.

Из-за этого, как сказала она, на Херсонщине сейчас "может происходить все, что даже нельзя представить".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».