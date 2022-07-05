На Донбассе ВСУ впервые в мире успешно применили немецкие снаряды SMArt 6 5.07.2022, 12:39

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Россия не способна разработать аналоги подобного высокоточного оружия.

На Донбассе произошло первое в мире успешное боевое применение снарядов SMArt, производства немецкой компании GIWS mbh.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, благодаря этим сверхсовременным самонаводящимся снарядам ВСУ получили значительное преимущество, так как Россия не способна разработать аналоги подобного высокоточного оружия.

По данным источников, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы российской техники. Вероятно, одна из них была ЗРПК «Панцирь» или танк. 2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли целую колонну - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники оккупантов.

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