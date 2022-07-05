200 оккупантов уничтожены, 300 ранены: мэр Мелитополя рассказал о разгроме военной базы в городе 5 5.07.2022, 13:46

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После удара ВСУ местные коллаборанты боятся выходить на работу.

В результате удара украинских сил по аэродрому в Мелитополе, где располагалась вражеская военная база, погибло более 200 российских оккупантов, еще более 300 ранены.

Такие данные в эфире телемарафона озвучил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает nv.ua.

В настоящее время оккупанты покинули аэродром, там продолжается пожар.

«Рашисты украли все запасы крови из наших больниц. Теперь местным жителям, в случае необходимости, негде взять кровь для переливания. Возле военного госпиталя, который оккупанты организовали на территории детского санатория, была очередь из машин, свозивших раненых», — сказал Федоров.

По его словам, после уничтожения базы в Мелитополе местные коллаборанты боятся выходить на работу.

Удар ВСУ заставил оккупантов активно перемещать базы и прятать их в лесополосе.

Федоров отметил, что на территории Мелитополя есть еще три вражеские военные базы, которые расположены рядом с жилыми застройками. ВСУ о них хорошо знают, но понимают, что оккупанты прикрываются мирными жителями.

В ночь на 3 июля Вооруженные силы Украины вывели из строя одну из четырех военных баз россиян во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. После удара ВСУ вражеская военная база полностью разрушена.

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