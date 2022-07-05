Насколько эффективна защита Крымского моста? 10 Александр Коваленко

5.07.2022, 16:53

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Оккупанты отстали от реалий современных методов ведения войны.

Вчера российские оккупанты стали размещать в районе Керченского моста баржу с уголковыми отражателями, которой оказалось судно проекта 436 бис, а если быть точнее – судно мишень, не меняющее принципов использования проекта с 1970-х.

Данное судно, катамаранного типа, предназначено для боевой подготовки кораблей флота, а так же испытаний ракетного вооружения.

На верхушках мачт данной баржи установлены в особом порядке 11 уголковых радиолокационных отражателей, с разными высотами расположения и различной эффективной отражающей поверхностью.

Благодаря такому размещению повышается радиолокационная заметность судна, что в разы упрощает наведение на него противокорабельных ракет, а так же позволяет его использовать как ложную мишень.

Кроме того, на палубе это баржи размещены специальные термические излучатели для противокорабельных ракет, применяющих ИК-канал.

А теперь самое интересное – насколько данная, на первый взгляд лохань, будет полезна и эффективна в рамках защиты Керченского моста от гипотетических ударов со стороны Украины?

На самом деле не стоит преуменьшать значение этой баржи, которая своей концепции не меняла с 1970-х. Да, выглядит она дешево и никчемно, но возложенные на нее задачи, как отвлекающий внимание кусок метала – выполняет. Условно.

Дело в том, что данная мишень, например, в случае применения по мосту древних ракет Х-22, имеющих радиолокационное наведение, для ракеты будет светиться как новогодняя елка, и она выберет именно баржу, в качестве цели, а не мост. Но, опять-таки, мы говорим о древней советской ракете.

В этом-то и вся проблема проекта 436 бис – он ни разу не испытывался против современных ПКР западного производства, а только против советских и российских, которые являются не более чем прилизанными советскими.

У современных противокорабельных ракет, а явно именно против них и готовят "защиту" моста, более одного способа наведения.

Например, у ракет Harpoon, в зависимости от модификации и участка полета, это может быть инерциальная, инерциальная с коррекцией от СНС NAVSTAR, активная-радиолокационная, а так же тепловизионная с телеуправлением.

Не хотелось бы забегать наперед, ведь судьба Керченского моста еще только будет решаться, но наблюдая за теми средствами, которые российские оккупанты готовятся применять для защиты данного объекта, я лишний раз убеждаюсь в том, насколько они отстали от реалий современных методов ведения войны.

Александр Коваленко, "Обозреватель"

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