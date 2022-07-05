The Insider: В РФ вдохновились подвигами белорусских рельсовых партизан 3 5.07.2022, 19:58

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Российские партизаны поджигают военкоматы и пускают поезда под откос.

В России противники агрессии против Украины вдохновлены примером беларусских рельсовых партизан.

Ответственность за сход вагонов с рельсов и поджоги военкоматов в РФ, как сообщает The Insider, берут на себя подпольные группы, выступающие против вторжения в Украину.

С конца февраля в России произошло как минимум 23 атаки на военкоматы, из них 20 — это поджоги. По информации издания, они не были какой-то скоординированной кампанией. В частности, за поджог двух зданий военкомата в Удмуртии в конце мая арестовали 48-летнего художника и бывшего сельского учителя Илью Фарбера. «Хотел узнать, на что я способен. Способен ли я… такое сделать», — говорил он про свой поступок на допросе.

Замолчать факты поджогов властям было довольно сложно, потому что партизаны сами активно вывешивают видео об этом в соцсетях.

Второе направление борьбы подпольщиков — рельсовую войну — власти пытаются списать на технические неполадки, однако по официальной статистике видно, что число железнодорожных аварий с начала войны резко выросло.

После начала полномасштабной войны в Украине новости о диверсиях на железной дороге стали появляться едва ли не каждый день. 1 мая в результате диверсии был разрушен мост в Курской области, предназначенный для движения товарных поездов.

The Insider подсчитал: только по информации СМИ, с марта по июнь 2022 года в России сошли с рельсов 63 товарных поезда. Это почти в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. При этом география крушений вагонов переместилась на запад, а часть поездов попали в аварии рядом с военными частями.

12 апреля жители села Титовка в Белгородской области на границе с Украиной проснулись от взрыва. Власти сообщили, что повреждено железнодорожное полотно. Никаких разъяснений случившегося власти не дали.

Уже 21 апреля в той же Белгородской области, на станции «Крейда», произошла новая авария — с рельсов сошел товарный поезд. А 27 апреля ФСБ отчиталась о поимке двух россиян, которые якобы готовили новую диверсию в Белгородской области. По версии ФСБ, задержанные “являются сторонниками украинского нацизма” и «направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих» российской армии. Однако ни имен, ни личных данных о диверсантах не сообщалось.

1 мая в Курской области, по сообщениям властей, был подорван железнодорожный мост. Происшествие назвали «диверсией». А в конце мая паблик «Осторожно, Москва» опубликовал сообщение, что ФСБ разыскивает членов некой «Боевой организации анархо-коммунистов», которые готовили диверсию на железнодорожных путях в подмосковном Сергиевом Посаде. По версии следствия, они выкрутили восемь гаек, разобрали рельсовый стык и частично развели рельсы, которые вели к воинской части 14258 (секретный учебно-тактический центр 12-го главного управления Минобороны, отвечающего за ядерную безопасность страны).

Найти «боевых анархистов» ФСБ так и не удалось. А вот The Insider удалось. Представители «Боевой организация анархо-коммунистов» (БОАК) сообщили, что задержали поезда, ведущие еще к одной военной части — в/ч 55443 под Киржачом (Владимирская область). Там размещен арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. «К сожалению, диверсия была обнаружена вечером 25 июня. Тем не менее даже в таком виде диверсия нанесла вред противнику, задержав передвижение составов с военным оборудованием и причинив экономический ущерб в связи с необходимостью восстановления ж/д путей», — рассказали представители ячейки The Insider.

По признанию самих анархистов, их деятельность во многом была вдохновлена действием белорусских партизан, которые эффективно противостояли российскому вторжению через территорию Беларуси в самом начале войны.

За месяц до начала войны (24 января) активисты совершили на белорусские железные дороги атаку, которая готовилась уже давно: зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БелЖД и уничтожили бэкапы. Цель — замедлить и нарушить работу дороги.

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