Украинские ПВО сбили три российские ракеты 5.07.2022, 23:06

Летели с Черного моря.

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны ''Запад'' сбили три ракеты.

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