Украинские ПВО сбили три российские ракеты
- 5.07.2022, 23:06
Летели с Черного моря.
Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны ''Запад'' сбили три ракеты.