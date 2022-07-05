закрыть
5 июля 2022, вторник, 23:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские ПВО сбили три российские ракеты

  • 5.07.2022, 23:06
Украинские ПВО сбили три российские ракеты

Летели с Черного моря.

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три российские крылатые ракеты, которые были выпущены из акватории Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что подразделения противовоздушной обороны ''Запад'' сбили три ракеты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Почему Путин проиграет
Почему Путин проиграет Ян Валетов
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции
Теневые предприятия в Беларуси: как обходятся санкции Артем Черников
День «независимости» Дроздов
День «независимости» Дроздов Ирина Халип
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре
Полуночные призраки в Сувалкском коридоре Владимир Халип