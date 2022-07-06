В Херсоне внезапно вспыхнули склады российских оккупантов: дым видно за километры

В Херсоне внезапно вспыхнули склады российских оккупантов: дым видно за километры5
- 6.07.2022, 17:08
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Видеофакт.
Мощный пожар вспыхнул во временно оккупированном россиянам украинском Херсоне. Предварительно, уничтожены склады российских оккупантов, сообщает unian.net.
"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов", - говорится в сообщении.
По его словам, подробности уничтожения складов обнародуют позже. На данный момент неизвестно, кто стоит за подрывом.
Кроме того, в местных Telegram-каналах публикуют видео, на котором видно столб черного дыма и сильный пожар.