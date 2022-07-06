В Херсоне внезапно вспыхнули склады российских оккупантов: дым видно за километры 5 6.07.2022, 17:08

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Видеофакт.

Мощный пожар вспыхнул во временно оккупированном россиянам украинском Херсоне. Предварительно, уничтожены склады российских оккупантов, сообщает unian.net.

"В Херсоне в районе железнодорожного вокзала уничтожены склады рашистов", - говорится в сообщении.

По его словам, подробности уничтожения складов обнародуют позже. На данный момент неизвестно, кто стоит за подрывом.

Кроме того, в местных Telegram-каналах публикуют видео, на котором видно столб черного дыма и сильный пожар.

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