Украинские силы продвигаются в Херсонской и Запорожской областях
- 6.07.2022, 23:37
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Заработала западная артиллерия.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях в Запорожской и Херсонской областях.
«Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которые мы получили от западных партнеров. Ее точность действительная такая, какая необходима. Наши защитники наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов», — сказал он во время вечернего видеообращения.
Зеленский добавил, что это существенно снижает наступательный потенциал российской армии, а потери оккупантов с каждой неделей будет только увеличиваться, а поставки российской техники будут усложняться.
«Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе на юге, в Херсонской и Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю — вся суверенная территория Украины будет украинской», — подчеркнул президент.