Украинцы уничтожили за неделю 12 складов боеприпасов оккупантов 1 6.07.2022, 23:54

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Карта.

Украинские защитники за неделю ликвидировали 12 складов боеприпасов российских военных.

Опубликована карта уничтожения хранилищ противника на оккупированных украинских территориях, информирует ВВС.

Обо всех указанных ударах ранее отчитывались представители Вооруженных сил Украины. 6 июля в Херсонской областной военной администрации заявили об уничтожении российских складов боеприпасов в Херсоне.

На карте не указано, что в среду, 6 июля, также точный удар по складу нанесли бойцы ВСУ в оккупированном Донецке. Очевидцы публиковали в соцсетях видео пожара и дыма в городе.

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