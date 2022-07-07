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Ракеты-бумеранги ударили по Белгородской области РФ

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  • 7.07.2022, 8:45
  • 22,182
Ракеты-бумеранги ударили по Белгородской области РФ
Фото topcor.ru

Начались пожары.

В ночь на 7 июля российские оккупанты совершили ракетный обстрел Харьковской области из города Белгород, который расположен в 40 км от украинской границы.

При этом две ракеты не смогли достичь цели: сделав странные кульбиты в воздухе, они взорвались в небе сразу после запуска.

Соответсвующее видео появилось в Telegram-каналах, передает glavred.info.

В результате падения одной из ракет, "отказавшихся" атаковать Украину, в Белгородской области возник пожар.

Кроме того, ракеты-"бумеранги" оккупанты запускали и из временно оккупированного Херсона. В Telegram появилось видео, на котором видно, что после запуска ракета разворачивается и начинает падать. Местные каналы пишут, что из семи выпущенных ракет четыре упали после взлета.

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