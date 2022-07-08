У путинской армии возникли серьезные проблемы Роман Цимбалюк

8.07.2022, 9:12

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Роман Цимбалюк

Командование РФ начало создавать новый «ударный кулак», но что-то пошло не так.

Высшее командование ВС РФ почему-то решило, что раз не получается компенсировать потери в разбитых войсковых частях, то получится создать новое войсковое объединение, но нет.

Генералы ВС РФ, приняли решение о создании нового "ударного кулака", который добьет все украинское в Украине. Задачу поставили соответствующим образом – создать в составе Западного военного округа 3-й армейский корпус с пунктом постоянной дислокации в Мулино (Нижегородская область). С июня 2022 года задачу начали выполнять.

Во все военкоматы отправили приказы набрать на службу по контракту в 3-й АК российских граждан, в обещаниях порекомендовали не скупится. Военкомы, которые не могли набрать достаточное количество людей на протяжении всей "специальной военной операции" взялись за голову и приступили к выполнению.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена со строчной буквы – это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.

В войсковые части ВС РФ также отправили приказы о переводе определенного количества личного состава в новое объединение.

"Как можно отправить людей служить в какое-то другое место, если у тебя самого некомплект минимум в 30%?" – такими вопросами начали задаваться командиры, но приказ есть приказ, а значит нужно хоть кого-то отправить.

Для того чтобы минимизировать ущерб для своей войсковой части, командиры, естественно, отправили служить в -й АК "исключительных идиотов, которые нигде не могут пригодиться" и в значительно меньшем количестве, нежели запрашивали.

Когда стал вопрос об укомплектовании корпуса оружием и военной техникой, высшие умы сказали, что на складах все есть, и поставили задачу расконсервировать столько складов и баз хранения, сколько нужно.

Однако, при попытке реализации задуманного, снова столкнулись с традиционной для армии РФ проблемой – все разворовали. Для преобразования неработающей кучи металлолома в работающее "что-то" нужно большое количество времени и ресурсов, в том числе людских.

В итоге в армии РФ "почти появился" новый армейский корпус, который по состоянию на начало июля не имеет четкой структуры, не имеет назначенного командования, зато имеет нерабочую технику и не более чем 10% из желаемого количества личного состава.

Роман Цимбалюк, t.me

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