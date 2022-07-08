В оккупированных Донецке и Шахтерске раздаются взрывы: пылают склады боеприпасов РФ 5 8.07.2022, 9:49

3,572

архивное фото

Боеприпасы оккупантов детонируют с ночи до сих пор.

На оккупированной части Донбасса в ночь на 8 июля начали раздаваться взрывы. Жители Донецка и Шахтерска сообщают сразу о нескольких пожарах в своих городах, передает glavred.info.

Пока неизвестно, что именно там происходит. Приблизительно в 03:20 оккупационные "власти" Шахтерска включили сирену воздушной тревоги. А уже через пол часа началась эвакуация, пишут в Сети.

Жители Шахтерска пишут в соцсетях, что начали раздаваться взрывы после 2 часов ночи. По их словам, есть "прилеты" в военные склады оккупантов.

На обнародованных видео виден масштабный пожар и взрывы, которые продолжают раздаваться. Также иногда видны сильные вспышки, подтверждающие слова о взрывах боеприпасов.

Что касается Донецка, то там начали раздаваться взрывы ориентировочно в то же время. Сообщают о "прилетах" в Буденновском и Ленинском районах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».