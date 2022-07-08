Россия потеряла за сутки еще 250 военных и 35 танков 1 8.07.2022, 11:23

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Новые данные Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 250 своих военных и 35 танков. Всего уже уничтожено около 36 900 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 36900 (+250) человек ликвидировано,

танков - 1637 (+35) ед,

боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед,

артиллерийских систем - 828 (+13) ед,

РСЗО - 247 (+0) ед,

средства ПВО - 107 (+0) ед,

самолетов - 217 (+0) ед,

вертолетов - 187 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 669 (+2),

крылатые ракеты - 155 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед,

специальная техника - 66 (+0).

По информации Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

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