Террорист Гиркин резко ответил Путину на его последнее заявление по Украине 11 8.07.2022, 12:10

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-главарь боевиков «ДНР» удивлен, что президент страны-агрессора способен на такие высказывания.

Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) выступил с критикой в адрес президента России Владимира Путина, передает glavred.info.

Террорист возмущен заявлением диктатора о том, что "РФ еще ничего не начинала всерьез в Украине".

"О как! Не знаю даже - как это комментировать. 8 лет прошло, а "еще не начинали", пятый месяц полноценно воюем - и тоже самое… А если не начинали - то когда начнем-то? Два "этапа" СВО уже позади...", - написал Гиркин в своем Telegram-канале.

Ранее Гиркин заявлял, что Россия неспособна провести всеобщую мобилизацию, чтобы перебросить в Украину еще большее количество "пушечного мяса". Для этого нужна сильная экономика и хорошая военная инфраструктура., которых у России на данный момент нет, заявил террорист.

Также террорист резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и его окружения. Он в очередной раз напомнил, что Путина окружает команда, которая провалила все поставленные перед ними задачи в войне против Украины.

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