Львовские десантники за один день «покрошили» больше чем танковую роту оккупантов

Львовские десантники за один день «покрошили» больше чем танковую роту оккупантов5
- 8.07.2022, 12:21
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За сутки уничтожены 12 российских танков, пять БТРов и один грузовик врага.
Львовские десантники уничтожили 12 российских танков, 5 БТРов и один грузовик врага всего за одни сутки.
Как рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, результативный день выдался у военных.
"Такое тяжелое, но результативное выдалось 7 июля для бойцов 80 отдельной десантно-штурмовой бригады во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией", - написал он.
По его словам, "если подсчитать потери врага за 6 и 7 июля, то наши военные уничтожили больше чем танковую роту".