Бывший разведчик КГБ: В США и Британии произошли серьезные сдвиги 6 8.07.2022, 12:42

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Стратегия контрнаступления Украины становится все более отчетливой.

Ход событий на фронтах Украины заметно ускорился. По состоянию на вечер 4 июля количество свежеуничтоженных объектов агрессора на территории Украины было 11. А сейчас – 19. Это склады и другие стратегические объекты противника, рассказал экс-сотрудник КГБ СССР Юрий Швец на своем канале в YouTube.

Стратегия контрнаступления становится все более отчетливой. Путем уничтожения складов противника орки на фронте отрезаются от дополнительных поставок боеприпасов. А после этого их можно утюжить "Градами". Кстати, в ближайшее время ВСУ получат большую партию снарядов калибра 122 мм. Это позволит в полной мере использовать те установки, которые имеются в распоряжении ВСУ.

Телекомпания АВС показала HIMARS в работе. По свидетельству корреспондентов, крещение HIMARS прошло в Украине успешно. Они подчеркнули мастерство украинских операторов этих установок. Стратегия поставок Украине новых систем вооружения и тщательной подготовки экипажа для их управления себя оправдала.

В США и Британии произошли значительные сдвиги в понимании важности поставок Украине тех видов вооружения, о которых еще две-три недели назад даже не заикались. В частности, речь идет о самолетах. Сейчас вопрос стоит так: если по каким-то причинам американцы на первых этапах ленд-лиза не станут поставлять Украине самолеты, это сделают британцы. Причем в Британии говорят, что к этим самолетам они могут прицепить все, что нужно ВСУ. В том числе крылатые ракеты.

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