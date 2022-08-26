«Посетительница сказала, если вы не хотите заболеть, уезжайте из этого отеля» 26.08.2022, 22:14

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Белорусы рассказали про свой проблемный отдых в Турции.

Турция у белорусов очень популярное направление. Zerkalo.io спросило у читателей, с каким проблемами они сталкивались на турецких курортах этим летом.

«Посетительница сказала, если вы не хотите заболеть, уезжайте из этого отеля»

Минчанка Наталья летом вышла замуж. Свадебное путешествие они с мужем Максимом решили провести в Турции. Путевка на 12 дней обошлась паре в 2500 евро. Отель пять звезд, город — Сиде.

— Отель, куда мы заселялись, только открылся после реновации. У турагентов была информация, что в 2022-м рейтинг у него был на уровне 4,5−5. Но мы подумали: заведение будет работать на репутацию, а значит, все должно быть в порядке, — делится тогдашними рассуждениями Наталья. — Да и цена тут стояла ниже, чем в других похожих гостиницах, которые нам с Максимом понравились. В общем, мы рискнули.

В отель пара прибыла в час ночи. В номер их повели сразу три человека, которые не постеснялись попросить чаевые. Когда Максим дал каждому из них по доллару, один из мужчин передал свои деньги другому и сказал: «Давай еще». Супруги переглянулись и ответили: «Нету».

— Номер нам сразу не понравился. Дверь, которая вела на балкон, была вымазана каким-то строительным раствором. Пол, словно в масляной пленке. Плинтуса оторваны, в углу потолка — дыра, — описывает апартаменты собеседница.

На завтра, когда белорусы попросили все убрать, номер помыли. Но неприятное на этом не закончилось.

— С утра, когда я общалась с девушкой на ресепшене, выбежала турчанка с чайником в руках. Она кричала на работников, разливала вокруг воду. Потом швырнула чайник, и он разбился, — рассказывает Наталья. — Затем она обратилась ко мне на английском. Сказала, если вы не хотите заболеть, уезжайте отсюда.

Наталья не поняла, что происходит. Спросила у менеджера. Та абстрактно ответила: «В отеле есть вопросы с инфекцией, но мы не знаем, в чем именно проблема». Предположение работников — инфекция в бассейне, потому что заболевали в основном дети. Симптомы у всех похожи — рвота, диарея, температура.

— Тогда же на коридоре я встретила девушку из России, которая рассказала, что приехала сюда с родителями и братом. Маме с папой плохо уже третьи сутки, а ей первый день, как полегчало, — вспоминает тот разговор Наталья. — Мы с мужем не знали, как поступить, и решили просто быть аккуратными. Зубы чистили бутилированной водой, ели только обработанную пищу. Но, видимо, что-то все равно пошло не так. На следующий день в шесть утра Максиму стало плохо. Его жестко рвало. В 10.00 я поняла, что его тошнит так, что он задыхается, и вызвала врачей.

Молодого человека забрали в госпиталь. Наталья поехала с ним. Парню поставили капельницу. Она не помогла, и через часа три его перевели в другую больницу. Тут после укола ему полегчало, но у медиков появились другие нерадостные новости. У жениха выявили подозрение на почечную недостаточность. Пока семья отходила от шока и разбиралась, покроет ли страховка госпитализацию, плохо стало и Наталье. Симптомы те же — рвота, диарея. В больнице пару оставили на ночь.

— В госпитале мы стали писать турагенту, объясняли, что не можем возвращаться в тот отель. В итоге в воскресенье нас выписали, а во вторник переселили, — рассказывает собеседница. — Новая гостиница была на голову выше предыдущей. Она соответствовала пяти звездам и предлагала диетическое питание, потому что после отравления мы практически не могли ничего есть.

Впереди оставалось шесть дней отдыха. Несмотря на то, что обстановка изменилась, ощущение, словно ты на минном поле, осталось. Нормально питаться пара не могла. На пляж выходили, но старались быть поближе к туалету.

— Все закончилось тем, что в последний день нас выселили в 12.00, а обратные билеты у нас были только на 21.55. На просьбу продлить номер за дополнительную плату, нам ответили: «Мест нет», — вспоминает Наталья. — Затем, оказалось, что наш рейс на пять часов задерживается. Нам пришлось гулять до 23.00. Мы жутко устали.

— Вы поняли, из-за чего вам с мужем было плохо?

— Нет, но другие гости отеля говорили, у них сильно воняло из канализации. У нас такой проблемы не было, хотя вопросы к чистоте в гостинице и номерах возникали. Например, как-то нам принесли полотенца, а они такие, словно их то ли уронили, то ли они лежали в пыльном месте.

— А диагноз почечная недостаточность у мужа подтвердился?

— К счастью, нет.

«В апартаментах было ужасно грязно, стоял запах канализации»

Александр с семьей из Орши. С женой и ребенком они отдыхают недалеко от Кемера. Путевка на 10 дней обошлась им в 3200 долларов. Ехали в отель пять звезд, поэтому никаких проблем не ожидали.

— В Турцию мы прилетели в понедельник с утра. Оставили чемоданы и пошли купаться. Вечером после ужина стали разбирать вещи и рассмотрели номер, — вспоминает Александр. — В апартаментах было ужасно грязно, стоял запах канализации. В санузле плесень, все убитое. Некоторые розетки просто вываливались, что, я считаю, недопустимо. По всюду лазили муравьи. А еще стояла сильная влажность, из-за которой даже постельное белье казалась мокроватым.

Вечером Александр пошел на ресепшен разбираться. Ему сказали: свободных номеров нет, но пообещали: завтра в 10 утра выселение, часть гостей уедет, и семье предложат второй вариант. Пообещать, пообещали, но слово не сдержали.

— С утра, когда ситуация не изменилась, я снова пошел на ресепшен. Мне опять стали объяснять, что все переполнено, и пытались решить вопросы так: «Мы вызвали техника». Техник закрепил розетки, но он ушел, и они снова отвалились, — не скрывает эмоций Александр. — Кроме того, в номере они побрызгали освежителем, что, видимо, должно было устранить неприятный запах, но проблему это не решило.

Александру в третий раз пришлось идти к менеджеру. Свои права он доказывал громко. Туристам, которые подходили узнать, что случилось, терпеливо показывал видео из своего номера. В итоге ему предложили альтернативу: заселиться в другую гостиницу. Все бы неплохо, только находилась она за 100 километров от поселка, где была семья.

— Я предполагал, что у них должен быть резервный фонд, поэтому настаивал, чтобы нам дали новый номер. Мы обращались к гиду, в турфирму. В итоге на третий день хорошие апартаменты для нас нашлись, — говорит собеседник. — Неприятно только, что сервис, за который мы заплатил немалые деньги, пришлось получать таким способом.

В остальном же отдых в Турции Александру нравится. В отеле все хорошо, белорусов тут любят.

— Вы не спрашивали, почему вам достался такой номер?

— Нет, но три русскоязычные семьи, с которыми мы общались, сказали, что им при заселении дали понять: плати 10−20 долларов, и будет хороший номер. Нам такого никто не предлагал. Но, если честно, я бы и 50 заплатил, только бы избежать всех этих моментов.

— Отдых кажется испорчен?

— Да нет, все нормально, море хорошее и теплое. К тому же, сегодня (мы общались 25 августа. — Прим. ред.) в лобби проводили опрос по поводу удовлетворения сервисом. Я высказал свое мнение и показал видео первого номера. Спустя 20 минут ко мне пошел представитель отеля и сказал, что завтра со мной хочет встретиться директор. А еще в апартаментах нас ждало фруктовое ассорти. Даже интересно, чем это закончится.

К слову, на следующий день менеджер с Александром так и не связался.

«Как так, у нас четыре звезды, все включено, а мы сами ходим в магазин за водой?»

Семья Светланы из Гродненской области в этом году отдыхала в Турции третий раз. Две предыдущие поездки были настолько удачными, что женщина всем и каждому, кто сомневался, куда бы поехать, рекомендовала эту страну.

— У нас с мужем есть визы, поэтому путевки решили купить через польское турагентство: все-таки из Варшавы до Аланьи лететь гораздо быстрее, чем теперь из Минска, — рассказывает собеседница. — Общая стоимость тура составила около 1500 долларов. Он включал в себя 14 дней в четырехзвездочном отеле.

Путешествие начиналось хорошо. На ресепшене пару встретила русскоговорящая менеджер из Молдовы. Семья попросила номер с видом на море, сотрудница нашла подходящий вариант. А дальше случилось несколько не очень приятных моментов. В номере не работал бачок в туалете, не было мыла и бумаги. Пришлось снова обращаться к персоналу. Они все исправили.

— Основная проблема, с которой мы столкнулись, — номер практически не убирался. Ради эксперимента мы несколько раз специально оставляли на полу полотенца, возвращались, они лежали все там же, — вспоминает Светлана. — Как-то я подошла к горничной на коридоре. Дала ей два евро чаевых, напомнила про уборку, но и это не сработало. В итоге первый раз в наших апартаментах навели порядок только на пятый день отпуска. Тогда же поменяли постельное и полотенца. Второй раз это случилось еще через пять дней.

По словам собеседницы, подобная ситуация была и у других отдыхающих. Одни из туристов предположили, что в период COVID-19, когда гостей в стране было минимум, из отеля уволилось много сотрудников, и сейчас здесь некому работать. Вот персонал ничего и не успевает.

— Хотя, по дороге домой в аэропорту я общалась с туристами из других отелей, у них подобных проблем не возникало, — продолжает Светлана и говорит, что возможно им еще и не стоит жаловаться. — В отеле с нами жила семья из России, которую из номера в номер переселяли пять раз: то у них розетки не работали, то кондиционер.

Еще из неприятного: Светлане и супругу приходилось постоянно просить туалетную бумагу у сотрудников, и самим покупать бутилированную воду.

— Я как-то поинтересовалась у персонала: «Как так, у нас четыре звезды, все включено, а мы сами ходим в магазин за водой?» В ответ они только пожали плечами, — не скрывает эмоций собеседница. — С питанием при этом проблем не было. Индюшатина, курятина, баранина, овощи — в общем, еды хватало. Не подавали разве что мороженое, которое также заявляли в меню.

Большинство персонала, как и местные жители, к туристам из Беларуси относились хорошо.

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