В российском Курске и Белгороде снова прогремели взрывы

В российском Курске и Белгороде снова прогремели взрывы3
- 14.01.2023, 18:42
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Местные жители в панике.
В субботу, 14 января, жители Курской и Белгородской областей России сообщили о громких звуках взрывов.
Об этом пишут в местных пабликах и Telegram каналах, сообщает ТСН.
Очевидцы сообщили о серии взрывов, прогремевших под Курском и Белгородом.
Так, в северо-западном микрорайоне Курска примерно в 16:30 по местному времени что-то бахнуло. Причины возникновения подобного звука, испугавшего жителей микрорайона, пока не известны.
А в селе Ровны и в Яковлевском горокруге под Белгородом прогремели два взрыва.