В российском Курске и Белгороде снова прогремели взрывы 3 14.01.2023, 18:42

9,874

Местные жители в панике.

В субботу, 14 января, жители Курской и Белгородской областей России сообщили о громких звуках взрывов.

Об этом пишут в местных пабликах и Telegram каналах, сообщает ТСН.

Очевидцы сообщили о серии взрывов, прогремевших под Курском и Белгородом.

Так, в северо-западном микрорайоне Курска примерно в 16:30 по местному времени что-то бахнуло. Причины возникновения подобного звука, испугавшего жителей микрорайона, пока не известны.

А в селе Ровны и в Яковлевском горокруге под Белгородом прогремели два взрыва.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».