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Умер легендарный форвард минского «Динамо» Михаил Мустыгин

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  • 27.01.2023, 11:31
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Умер легендарный форвард минского «Динамо» Михаил Мустыгин
Михаил Мустыгин

Футболиста не стало на 86-м году жизни.

На 86-м году жизни не стало легендарного форварда минского «Динамо» Михаила Мустыгина, сообщает пресс-служба БФФ.

«Уроженец подмосковной Коломны начинал футбольную карьеру в 1959 году в московском ЦСКА, но его ярчайший талант раскрылся в минском «Динамо». Михаил Мустыгин играл за столичный клуб с 1962-го по 1972 годы. За это время он провел в составе минчан 234 матча, забив 90 мячей. В 1963 году вместе с товарищами по команде он стал бронзовым призером чемпионата Советского Союза. В 1965 году был финалистом розыгрыша Кубка СССР.

В 1967 году Мустыгин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР, забив 19 мячей. Болельщики и специалисты отмечали, что невысокий юркий форвард отличается великолепной техникой, скоростью и хорошо поставленным ударом. Во время выступлений за минское «Динамо» Михаил Мустыгин лучше всего взаимодействовал с Эдуардом Малофеевым — их атакующий тандем считался одним из самых ярких в Советском Союзе.

После окончания игровой карьеры Михаил Мустыгин долгие годы работал тренером детско-юношеских футбольных школ Минска. Среди его воспитанников немало известных футболистов, в числе которых и бывший главный тренер борисовского БАТЭ, «Динамо-Минск» и национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко, который недавно возглавил «Динамо-Брест», — говорится в сообщении пресс-службы БФФ.

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