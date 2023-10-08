Как сделать, чтобы очки не запотевали 1 8.10.2023, 11:49

Назван самый быстрый способ.

Очки запотевают из-за холода и повышенной влажности воздуха. Когда люди заходят в помещение, теплый воздух сталкивается с холодными линзами и на них конденсируется вода в виде капель.

Протирание только создает разводы. Но obozrevatel.com нашел эффективный способ, который поможет избежать этой проблемы.

Для этого вам понадобится небольшой кусок твердого мыла. Осторожно протрите им линзы очков с обеих сторон. Затем удалите остатки мыла из стекла мягкой тряпкой из микрофибры.

Мыло создаст пленку, которая защитит ваши очки от воздействия погодных условий. Это также не будет мешать вам хорошо видеть, потому что мыльная пленка невидима. Вы будете только ощущать приятный запах.

Также продаются специальные спреи по уходу за оптическими линзами. Достаточно нанести раствор на внутреннюю сторону стекла и подождать, пока он высохнет. Благодаря химическим соединениям очки не будут запотевать.

При покупке очков можно заказать линзы с покрытием, которое предотвращает запотевание.

Хранение аксессуара тоже влияет на этот процесс. Поэтому протирайте линзы только специально тканью из микрофибры, не прикасайтесь к поверхности стекла пальцами и храните очки в футляре из плотного материала.