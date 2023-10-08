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В Гомельском аэропорту арестован Boeing

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  • 8.10.2023, 16:15
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В Гомельском аэропорту арестован Boeing

Скоро он может уйти с молотка.

В пятницу, 6 октября, судебные исполнители управления принудительного исполнения главного управления юстиции совместно с представителями Гомельского филиала «БелЮрОбеспечение» за долги арестовали желтый Boeing. Флагшток рассказывает, что об этом известно, пишет «Флагшток».

Это самолет ООО «АВИАСТАР». Эта фирма была зарегистрирована свободной экономической зоной «Гомель-Ратон» в 2016 году с юрадресом в Поколюбичах. На 2017 год Авиастар была одной из 5 белорусских транспортных авиакомпаний.

По открытым источникам известно, что у компании есть только два самолета: Ан-2Р (EW-482CD) 1980 года выпуска и транспортный Boeing 727-230 (EW-494TT) 1975 года. Арестованный Boeing имеет долгую историю: летал на линиях Lufthanza, Istambul Airlines, DHL, European Airlines, Swiftair.

Судя по спутниковым снимкам и базам данных авиационных судов, Boeing Авиастара с 2017 года преимущественно простаивал на стоянке гомельского аэропорта.

На данный момент ООО «АВИАСТАР» еще числится среди действующих субъектов хозяйствования. В скором времени желтый Boeing может появиться на аукционе арестованного имущества.

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