Что дальше? 9 Юрий Бутусов

8.10.2023, 16:33

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Россия и Иран провоцируют войны в мире, чтобы доминировать террором.

Кто напал? Страна-террорист Иран и палестинская террористическая организация ХАМАС – союзники страны-террориста России.

Замысел операции

Втягивание Израиля в полномасштабную наземную войну в Палестине;

захват военной базы «Эрез» Израиля и полицейской станции в Сдероте на границе с Сектором Газа ударом подразделений специального назначения;

проникновение диверсионных групп на территорию Израиля для блокирования маршрутов развертывания израильской армии, терактов в населенных пунктах;

захват большого количества заложников, убийство максимального количества военных и мирных израильтян для дестабилизации ситуации в Израиле;

ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам;

принуждение Израиля к сворачиванию боевых действий путем шантажа пленными и проведение информационно-психологических операций.

Новая тактика

1. Скрытая подготовка и планирование широкомасштабной операции, несмотря на высокоэффективную агентурную и радиоэлектронную разведку Израиля.

2. Децентрализованное управление и скрытность маневра при выходе на рубеж атаки значительного количества малых групп благодаря разведке и управлению через дроны.

3. Поражение и подавление обороны, огневых средств, личного состава, боевой техники на объекте атаки дронами малой дальности со сбросами гранат и взрывных устройств.

4. Создание преимущества в ситуационной осведомленности для штурмовых и диверсионных групп над израильтянами на конкретных объектах атаки через применение дронов.

5. Штурмовые действия и инфильтрация малых групп пехоты и диверсантов на широком фронте без поддержки бронетехники и артиллерийской подготовки для достижения максимальной внезапности, начало массированных обстрелов после начала штурмовых действий и терактов.

6. Высадка десанта на парапланах внутрь военной базы.

7. Мобильные террористические группы, передвигающиеся на автомобилях по территории Израиля под видом сил безопасности, делают засады для дезорганизации сил обороны.

Что дальше?

Маневровые боевые действия позволят Израилю реализовать все компоненты сил обороны, и ХАМАС ожидает полный разгром. Скорее всего, Израиль проведет наземную операцию в Секторе Газа и зачистку всех террористических баз.

Но Иран готов, что Израиль разгромит террористов и даже произведет зачистку Сектора Газа. Для Ирана важно втянуть Израиль в войну. У Тегерана есть полная поддержка России и понимание, что та не допустит масштабных действий против Ирана и его союзника, режима Асада в Сирии.

Иран и Россия расширяют эскалацию войн против союзников США – Сирия, Ирак, Йемен, и теперь вдобавок Сектор Газа. Это делается для ослабления влияния НАТО. Война против Украины и война против Израиля стоят в одном ряду – эти войны развязали террористы для достижения своих политических целей путем массовых убийств, чтобы конкурировать в глобальном мире не интеллектом и уровнем жизни, а убийствами и террором.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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