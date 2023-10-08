Как тебе такое, Илон Маск? 61 Юрий Бутусов

8.10.2023, 18:00

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Перед Лукашенко разыграли клоунаду.

В Беларуси появился свой Илон Маск. Им оказался армейский полковник, который отчитался Лукашенко о созданном им аналоге Starlink практически без средств. Глядя на видео, собранная система, конечно, ничего общего с технологией Маска не имеет, но главное, чтобы Лукашенко остался доволен.

Судя по выражению его лица, он уже представил, как будет продавать за баснословные деньги «убийцу Starlink» своему другу из РФ.

«Как тебе такое, Илон Маск?»

Юрий Бутусов, telegram

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