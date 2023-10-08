закрыть
8 октября 2023, воскресенье, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как тебе такое, Илон Маск?

61
  • Юрий Бутусов
  • 8.10.2023, 18:00
  • 16,918
Как тебе такое, Илон Маск?

Перед Лукашенко разыграли клоунаду.

В Беларуси появился свой Илон Маск. Им оказался армейский полковник, который отчитался Лукашенко о созданном им аналоге Starlink практически без средств. Глядя на видео, собранная система, конечно, ничего общего с технологией Маска не имеет, но главное, чтобы Лукашенко остался доволен.

Судя по выражению его лица, он уже представил, как будет продавать за баснословные деньги «убийцу Starlink» своему другу из РФ.

«Как тебе такое, Илон Маск?»

Юрий Бутусов, telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мудрость за решеткой и в изгнании
Мудрость за решеткой и в изгнании Ирина Халип
Почему Беларусь должна стать членом НАТО?
Почему Беларусь должна стать членом НАТО? Дмитрий Бондаренко
Последняя декорация Кремля рухнула
Последняя декорация Кремля рухнула Виталий Портников
Путина внезапно подкосило
Путина внезапно подкосило Леонид Невзлин