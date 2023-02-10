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В Беларуси взлетели боевые самолеты МиГ-31К и А-50У: в Украине масштабная воздушная тревога

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  • 10.02.2023, 9:58
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В Беларуси взлетели боевые самолеты МиГ-31К и А-50У: в Украине масштабная воздушная тревога

Россия выпустила десятки крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков.

Россия подняла в небо самолеты-бомбардировщики Ту-95, на борту которых могут находиться крылатые ракеты. Есть угроза ракетного удара, по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

«На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара», – рассказал он.

По словам Попка, следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

«При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие. Берегите себя и близких. Верьте в нашу ПВО!» – добавил он.

На данный момент по всей Украине объявлена воздушная тревога.

Обновлено

Утром 10 февраля российские оккупационные войска выпустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Об этом стало известно из мониторинговых групп.

Россияне с утра подняли стратегическую авиацию и около 8 утра осуществили первые пуски ракет. Параллельно в Беларуси взлетел МиГ-31К и ДРЛВ А-50У, который используется для наведения целей.

Виталий Ким, глава Николаевской ОВА, сообщил, что они ожидают до 20 крылатых ракет.

В Одесской ОВ также подтверждают информацию о запуске ракет.

«В воздухе находится вражеская авиация, в море корабли-носители ракет «Калибр». Противник совершил пуски ракет! Воздушная тревога будет продолжительной. Прошу не игнорировать сигнал воздушной тревоги и пройти в укрытие. Верим в ПВО!» – написал Максим Марченко.

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