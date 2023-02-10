Массированная ракетная атака РФ: в Кривом Роге прогремели взрывы
- 10.02.2023, 11:02
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К городу летят еще семь ракет.
В Кривом Роге раздались взрывы во время масштабной воздушной тревоги, которая охватила всю Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника военной администрации города Александра Вилкула и местные Telegram-каналы.
«Все остаемся в укрытиях. Еще 7 ракет к нам на подлете», - написал Вилкул.
Глава ВГА города призвал жителей ничего не публиковать в интернете.
Отметим, что в настоящее время по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Причем ночью Воздушные силы Украины уничтожили по пять дронов «Shahed-136» и крылатых ракет «Калибр».