Бойцы ВСУ мастерски подбили гаубицы «Мста-С» и Д-20 под Соледаром 9.02.2023, 10:50

Высокоточные снаряды попали прямо в «десятку».

В сети опубликовали видео уничтожение двух гаубиц, которые армия РФ установила под Соледаром в Донецкой области.

Информация обнародована в Telegram-канале «Supernova+ Война с Россией».

На видео по очереди показывают удары по гаубицам: одна находилась на дороге между деревьями, другая где-то в городской застройке.

Сначала дрон, приводящий украинскую артиллерию, запечатлел гаубицу «Мста-С». Стоило отметить, что были предположения, что это - САУ «Гвоздика», но наконец длина дула подтвердила первую версию.

От удара снаряда на месте орудия появляется столб огня и дыма. Есть надежды, что уничтожены и экипаж (4-5 чел.), и БК.

Далее дрон выбирает следующую цель – старую советскую пушку Д-20.

Когда происходит взрыв, становится очевидным, что детонация БК действительно произошла – столб огня поднялся высоко и ярко.

В сообщении с видео не указано, где именно под Соледаром отработала украинская артиллерия. Известно только, что авторы - бойцы 45-й ОАБр ВСУ, о которой упоминает командир «Мадьяр» в репортажах с линии фронта.

Кроме того, объясняется, чем именно нанесли удар - высокоточным управляемым снарядом M982 Excalibur. Дальность удара – порядка 30-40 км (в зависимости от разновидности снаряда). Меткость сверхвысокая: один «Эскалибур» против 10-50 неуправляемых боеприпасов.

Особенностью M982 Excalibur является то, что ими можно заряжать пушки, которые ВСУ получает от партнеров – гаубицы М777, CAESAR и PzH 2000.