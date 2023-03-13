Политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк снова поместили в ШИЗО 1 13.03.2023, 20:26

Полина Шарендо-Панасюк

В карцере активистка встретит свой день рождения.

Политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк снова помещена в ШИЗО в женской колонии №24 «Заречье». В карцере активистка встретит свой день рождения. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ее муж Андрей Шарендо.

По словам Андрея, Полина трижды с конца декабря прошлого года попадала в ШИЗО: с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023, с 13 января по 23 января и 30 суток подряд – с 28 января по 27 февраля. Через две недели после последнего казни женщину снова бросили в карцер.

«Плен. Примерно так выглядит камера ШИЗО в женской колонии №24 «Заречье». Только окно значительно меньше, а вместо дневного освещения яркая лампа искусственного света, которая горит днем и ночью. Яркое освещение, как в операционной хирурга, режет сознание как скальпель, а в те несколько часов, которые отведены на сон, не дает забыть и уснуть, – рассказывает об условиях в колонии Андрей Шарендо. – Нары откидываются на день в 6 утра. А сидеть на жердочке больше 15 минут невозможно, начинает болеть спина. Стены такие холодные, что покрываются изморозью и прислониться к ним невозможно. К истязанию светом добавляется холод и голод, из-за которых время тянется бесконечно долго».

О трех «отсидках» в ШИЗО Полина написала в письме, которое ее муж получил в минувшую субботу, 11 марта.

«О своем состоянии Полина коротко отписалась: «Держусь. Жду весну!», – рассказал Андрей. <…> Сколько на этот раз над ней будут издеваться фашисты, не известно. Но понятно, что там Полина встретит свой день рождения. Это уже третий день рождения, который она встречает за решеткой».

Полина Шарендо-Панасюк – активистка «Европейской Беларуси» из Бреста. Она была задержана 3 января 2021 года. С тех пор находится за решеткой. Осуждена на три года лишения свободы по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

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