«Революция произойдет с участием Николая Статкевича» 7 30.04.2023, 8:48

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Фото: Charter97.org

В Варшаве открылась выставка, посвященная лидеру белорусской оппозиции.

В варшавском Музее Вольнай Беларуси 29 апреля открылась выставка, посвященная лидеру белорусской оппозиции, политзаключенному Николаю Статкевичу «1000 дней #».

Организаторами мероприятия выступили соратники политика из «Народнай Грамады».

«Николай Статкевич создавал революцию 2020-го года»

Открыла выставку жена Николая Статкевича Марина Адамович. Она записала видеообращение к участникам мероприятия.

Жена лидера белорусской оппозиции рассказала, что уже 79 дней ничего не знает о судьбе мужа:

— 79 дней, которые Николай, скорее всего, проводит в ШИЗО. Через месяц будет три года со дня, когда он находится за решеткой. Его задержали 31 мая по дороге на пикет в поддержку Сергея Тихановского, которого арестовали днем ранее.

Три года Николай не видел весны. Три весны, про которые он мог только догадываться, греть себя теплом воспоминаний. Он видит только маленький кусочек неба через зарешеченный тюремный двор и редкие лучи солнца.

Выступает Марина Адамович

Марина Адамович призвала не молчать о ситуации с политзаключенными, которых, по ее словам, в разы больше, чем в официальных цифрах правозащитных организаций:

— Обращайтесь к политикам, правозащитникам, к правительствам в странах, где вы находитесь. Напоминайте про политзаключенных, пишите им письма.

Николай всегда говорил, что убеждения человека стоят ровно столько, сколько он за них готов заплатить. Наши политзаключенные сегодня платят очень дорогую цену за то, чтобы наша Беларусь была свободной. Поддерживайте их, делайте все, чтобы приблизить их освобождение. Вместе мы сможем их освободить. Наша Беларусь будет свободной.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников начал свое выступление с обращения к Николаю Статкевичу:

— Приветствую, Николай, давно не виделись. Очень тебя не хватает. Мы знаем, как тебе сейчас тяжело, как тебя не хватает на свободе.

Мы живем в очень странное время. Во время, когда на выставки, посвященные героям Сопротивления, героям Беларуси, приходят не только люди, которые поддерживали этот режим, а те, кто его создавал. Те, кто делал карьеру, когда убивали сильнейших лидеров Беларуси: Карпенко, Захаренко и Гончара.

Знаете, это не примета времени, а примета того, в каком состоянии мы оказались. Мне вспомнилась песня, которая стала одним из символов, а кто-то называет ее и гимном протеста. Это песня группы Nizkiz «Правiлы». Строчка, которая меня зацепила: «Мы выйшлі на вуліцу знянацку так».

В этой фразе именно то, что думают люди: революция началась сама по себе.

Андрей Санников

Андрей Санников отметил, что именно Николай Статкевич был одним из тех, благодаря кому стали возможными протесты 2020-го года:

— Он стал одним из мощнейших факторов, благодаря которому люди поддержали этот сценарий, началась подготовка к революции. Хочу напомнить, что именно Николаю Статкевичу принадлежит концепция «кандидатов протеста», которую он использовал во время этой политической кампании 2020-го года (мы не называем произошедшее выборами). И одним из этих кандидатов был Сергей Тихановский.

Белорусский Национальный Конгресс предварительно выдвинул Николая Статкевича кандидатом в президенты. Когда стало ясно, что Николая не зарегистрируют, он встал рядом с Сергеем Тихановским. Это были единственные кандидаты протеста, так как остальные говорили, что «все надо делать по законам», «не надо готовить улицу», «мы победим, потому что нас много и людей не остановить». Остановили. С помощью «лидеров», которые говорили, что ничего не нужно делать.

Поэтому Статкевича и Тихановского арестовали первыми, в мае 2020 года, чтобы предотвратить эти протесты. Николай Статкевич создавал революцию 2020 года. Можно сказать, что он всю жизнь положил на то, чтобы революция произошла. И она произойдет с участием Николая Статкевича.

Закончил свое выступление лидер «Европейской Беларуси» отрывком из философского текста Николая Статкевича «Сэнсы жыцця», который политзаключенный написал в тюрьме:

— Прымай у якасці ўласных жыццёвых сэнсаў тыя чалавечыя, грамадзянскія, маральныя абавязкі, якія адпавядаюць твайму пачуццю справядлівасці. Чалавецтва выжыла і развілася дзякуючы салідарнасці супляменнікаў, палоў і пакаленняў. Ты прыйшоў на шмат што гатовае. Не будзь няўдзячны і зрабі свой унёсак.

Андрей Санников

«Николай всегда верил в белорусов

Выступил и представитель кабинета Тихановской, бывший посол Беларуси в Польше и Франции Павел Латушко. Он отметил, что никогда лично не знал Николая Статкевича:

— Это человек, с которого нужно брать пример. Уважение для тех, кто его знает лично. Он настоящий герой нашего времени. Николай не родился героем, но благодаря своему характеру и мужеству стал им.

Представитель кабинета Тихановской призвал к санкциям против режима Лукашенко.

Павел Латушко

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина рассказала, что знает Николая Статкевича более 20 лет:

— Конечно, это настоящий национальный лидер Беларуси, которого ни с кем сравнишь. Тут говорилось, что он находится за решеткой более тысячи дней, но на самом деле он провел в тюрьмах при режиме Лукашенко более 10 лет.

Наталья Радина

Наталья Радина выделила две черты характера Николая Статкевича, которыми она всегда восхищалась:

— Первое — он всегда, несмотря на все трудности, несмотря на тюрьмы, несмотря на пытки, верил, что делает правильное дело — сражается за свою страну, сражается за людей. Николай знал, что это смысл его жизни. Он был готов пожертвовать жизнью ради своей родины, ради Беларуси, ради белорусов.

Вторая черта характера — вера в белорусский народ. Какая бы ни была сложная ситуация в Беларуси, а мы помним эти периоды между массовыми репрессиями, когда общество впадало в депрессию, ничего не хотело делать, оппозиция оставалась подконтрольной, медиа оставались подконтрольными, Николай все равно верил в белорусов. Все помнят его фразу: «Вы не узнаете белорусов, когда они почувствуют, что могут победить».

Наталья Радина отметила, что в белорусских тюрьмах сегодня находятся от восьми до десяти тысяч политзаключенных и важно делать все возможное для их освобождения:

— Делается ли все возможное? Не скажу. У меня также есть вопросы к присутствующим здесь представителям кабинета Тихановской. Почему нет санкций против режима Лукашенко? Вы рассказываете, что всюду про них говорите, стучитесь во все кабинеты. Но санкций нет больше года. А сейчас Лукашенко отдал приказ убивать политзаключенных.

О Николае Статкевиче мы ничего не знаем почти 80 дней. В карцерах очень много людей, каждый день мы получаем новости, что очередной политзаключенный попал в ШИЗО, где его пытают. Виктора Бабарико избили в тюрьме. Мы не знаем, выйдут ли эти люди живыми на свободу. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы санкции против режима Лукашенко были введены. Это обязанность белорусов зарубежья, обязанность всех политиков, общественных деятелей и правозащитников.

Наталья Радина

«Делай жизнь с Николая Статкевича»

Координатор «Европейской Беларусь» Дмитрий Бондаренко рассказал, что уже во второй раз принимает участие в выставке, посвященной Николаю Статкевичу. Предыдущая прошла в Вильнюсе:

— Символично, что она проходила в библиотеке имени Врублевского. Валерий Врублевский был царским офицером, который перешел на сторону повстанцев, был соратником Кастуся Калиновского. Мы знаем, что Николай Статкевич был офицером советской армии, также империалистической, но во время ГКЧП человек в форме подполковника вышел на площадь и призвал не выполнять приказы преступников. Врублевский стал командующим сил Парижской коммуны. Несмотря на то, что он был поляком, он стал героем белорусского народа, а также французского.

Мы знаем, что сегодня белорусы сражаются за свободу и независимость Украины, это очень напоминает судьбу Врублевского.

Дмитрий Бондаренко

Дмитрий Бондаренко обратил внимание на одну из фотографий на выставке:

— Это 1999-й год перед Маршем Свободы. Не все с нами, нет великого сына белорусского народа Виктора Ивашкевича.

Некоторые люди, которые есть на этом фото, уже сказали свое слово в истории Беларуси и, думаю, еще скажут.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» также критично высказался о представителях кабинета Тихановской:

— Вспомните, как в белорусских медиа перед 2020 годом относились к Николаю Статкевичу. Для них он был «чудаком», эмоциональным, размахивающим руками и говорящим, что будет революция. И с него смеялись: «Какая революция, у нас есть Зыбицкая, можно говорить по-белорусски и пить кофе, укладывать свою жизнь». А вот такие «сумасшедшие» кричат: революция, революция, революция.

Пришла революция, те, кто ее готовил, пошли в тюрьмы, а «пена революции» называет себя лидерами. Чтобы называться лидером белорусского народа, нужно иметь совесть, стыд и нужно иметь биографию. Не может быть лидером человек, который не сидел в тюрьме.

Про это мы говорили во время революции. Многие отвечали: «Что вы все со своими тюрьмами, мы все сделаем новыми технологиями». Все оказалось иначе.

Мы обязательно победим. Уверен, что это произойдет быстро. Сегодня битва добра и зла идет на международном уровне. Беларусь на стороне мощной светлой стороны. Вместе с США, Канадой, Австралией, НАТО и ЕС. Однако встанет вопрос: кому белорусы должны доверить проводить реформы. Безусловно, это будут свободные выборы. Но я призываю доверять тем людям, которые своими жизнями доказали, что они верны Беларуси. Нельзя верить приспособленцам и людям без стыда, которые называют себя «лидерами», не имея для этого никаких оснований.

Дмитрий Бондаренко

Координатор «Европейской Беларуси» вспомнил о еще одном уроженце Беларуси — Феликсе Дзержинском:

— Маяковский говорил: «Делай жизнь с товарища Дзержинского». Сегодня многие продолжают «делать жизнь с товарища Дзержинского». Поэтому и Россия, и Беларусь стоят на месте, потому что брали пример не с того уроженца нашей страны. Был поляк Дзержинский, был поляк Врублевский. Но выбрали Дзержинского. Поэтому я призываю молодых людей и не очень, делать жизнь со Статкевича.

Представительница «Народнай Грамады» Наталья Папкова также отметила, что Николай Статкевич стоял у истоков революции 2020-го года:

— 79 дней — это не только неизвестность, но и мужество, а также неподчинение режиму, который сегодня правит в Беларуси. В 2020 году народ проснулся благодаря непосредственной работе Николая Статкевича.

Наталья Папкова

Лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик назвал Николая Статкевича лидером белорусского Сопротивления:

— Мне кажется, что Николай Статкевич — наиболее белорусский из всех лидеров. Это связано и с его происхождением, и с его поведением. Все, что он сделал в своей политической жизни, он сделал это для белорусов.

Вячеслав Сивчик

Выставка, посвященная лидеру белорусской оппозиции Николаю Статкевичу продолжается. Посетить ее можно по адресу: Варшава, Музей Вольнай Беларуси, ул. Foksal 11

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