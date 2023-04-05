Литва подает против Лукашенко иск в Международный суд в Гааге 8 5.04.2023, 14:21

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После Путина настал черед белорусского диктатора.

Правительство Литвы одобрило инициативу Минюста страны о привлечении белорусских властей к ответственности за незаконный ввоз мигрантов, поскольку, по мнению Вильнюса, это делается по указке Минска. Об этом сообщает Минюст Литвы.

Беларуси будет предъявлен иск за несоблюдение положений «Протокола о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху», дополняющего «Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности». Минюст начнет переговоры о передаче спора в арбитраж или Международный суд в Гааге.

«Диктаторы не имеют иммунитета от международного права. После Путина настала очередь режима Лукашенко взять на себя ответственность», — заявила министр юстиции Эвелина Добровольская.

Цель иска — компенсация ущерба литовской стороне, который она понесла из-за миграционного кризиса.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, Литва делает очень важный и необходимый шаг, инициируя в Международном суде дело против белорусского режима в связи с миграционным кризисом. По ее мнению, так Литва не только защитит свои интересы, но и привлечет внимание международного сообщества к нарушениям прав человека, совершенным Беларусью.

«Чтобы защититься от гибридной атаки, организованной режимом Лукашенко с использованием нелегальных мигрантов, мы использовали все возможные инструменты — от установки физического барьера, установки на границе самых современных систем мониторинга, до изменений в миграционную политику ЕС. Правовой барьер не менее важен, чем физический», — подчеркнула она.

Напомним, миграционный кризис начался на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей весной 2021 года. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша построила заборы на границе с Беларусью. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

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