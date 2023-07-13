В Гомеле контролеры накинулись на пассажирку троллейбуса и начали тягать за руки 4 13.07.2023, 14:53

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А затем на прохожего, который снимал инцидент на камеру телефона.

В Гомеле двое контролеров тягали за руку пассажирку. При этом она назвала свои данные еще в транспорте и была не согласна с претензиями контролеров к тому, что у нее «подозрительный талончик», пишет «Беларусь за МКАДом».

Прохожий гомельчанин пробовал зафиксировать данный случай, когда он уже перенесся на улицу, и начал снимать на телефон произвол контролеров. После чего один из контролеров подбежал к прохожему и также начал рукоприкладство и выхватывал телефон.

Женщина-пассажир отказалась подписывать протокол. Женщина и прохожий написали заявления. На 19-е число в КУП «Горэлектротранспорт» назначено разбирательство по данному случаю.

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