FT: Между Патрушевым и Кадыровым вспыхнул конфликт из-за контроля над «Данон Россия» 19.07.2023, 11:38

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Дмитрий Патрушев

В итоге Путин отдал отобранный мировой бренд племяннику главы Чечни.

Бизнесом французского производителя йогуртов Danone заинтересовались министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и чеченские бизнесмены, пишет Financial Times.

Попытки Danone продать российское подразделение торпедировал Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства и сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, близкого и давнего помощника Владимира Путина. Об этом FT рассказали люди, знающие об этих усилиях. По словам человека, знакомого с процессом продажи, «министр хочет поставить туда своих людей, чтобы получить контроль над бизнесом».

«Данон Россия» заинтересовались находящиеся под санкциями члены российской элиты, включая бизнесменов, близких к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, сказали газете два человека, знакомые с процессом продажи, в ходе которого Danone из 40 претендентов отобрала трех. По словам еще двух человек, консультирующих иностранные компании по вопросам ухода из России, Кадырова и близких к нему людей интересуют западные продовольственные активы. «Почему еда? Из-за стабильных объемов продаж и нормы прибыли», — пояснил один из собеседников газеты.

В результате гендиректором «Данон Россия» во вторник был назначен племянник Кадырова, 32-летний Якуб Закриев, являющийся заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни.

Danone оставалось несколько дней до завершения процедуры продажи бизнеса. Компания намеревалась в результате списать стоимость активов на сумму до 1 млрд евро.

Российский олигарх, знающий Путина несколько десятилетий, назвал захват Danone, а также пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg, «перераспределением богатства» в пользу людей из ближнего круга Путина. О фактической экспроприации активов двух компаний Путин объявил в воскресенье. «Балтикой» интересуются друзья Путина братья Ковальчуки, рассказали FT знающие об этом люди.

Руководить ею поставили основателя «Балтики» Таймураза Боллоева. Он возглавлял компанию в 1991–2004 гг., занимался вместе с Путиным дзюдо и в одном из интервью признавался, что президент фактически был «крестным отцом» пивоваренной компании.

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