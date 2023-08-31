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В Гомеле вынесли приговор экс-журналистке и краеведу Ларисе Щиряковой

  • 31.08.2023, 14:40
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В Гомеле вынесли приговор экс-журналистке и краеведу Ларисе Щиряковой
Лариса Щирякова

Несмотря на угрозы, женщина принципиально оставалась в Беларуси.

В Гомельском областном суде вынесли приговор бывшей журналистке, краеведу и фотографу Ларисе Щиряковой, которую признали виновной в «дискриминации Беларуси» и «содействии экстремистской деятельности». Ей назначили 3,5 года колонии и штраф, сообщает «Радыё Свабода».

Бывшую журналистку судили по ч. 1, 2 ст. 361−4 УК (Содействие экстремисткой деятельности) и ст. 369 УК (Дискредитация Республики Беларусь). Процесс был закрытым, дело рассматривал судья Николай Доля.

По обоим обвинениям Ларисе грозило до 7 лет лишения свободы. 31 августа суд назначил ей 3,5 года колонии общего режима и штраф в 3500 рублей.

Напомним, по версии прокуратуры, Лариса Щирякова с августа 2020 года по декабрь 2022 года выкладывала в сети, «в том числе на деструктивных ресурсах, информационные материалы с заведомо ложными сведениями, которые дискредитировали Республику Беларусь».

Также она якобы «осуществляла сбор, создание, обработку, хранение и передачу аудио-, видео-, фото- и текстовой информации для дальнейшего использования в целях обеспечения экстремистской деятельности информационного ресурса „Вясна“ и экстремистского формирования „Белсат“».

Щирякова — известная в Гомеле журналистка. До 2021 года она сотрудничала с рядом независимых изданий. Снимала документальные фильмы, вела свой проект увековечения памяти репрессированных «Забітыя і забытыя».

По образованию Щирякова — преподаватель английского языка. Ранее она руководила краеведческой организацией «Талака» (ликвидирована властями). В последние месяцы экс-журналистка занималась этнофотосессиями — фотографировала людей в белорусских национальных костюмах. Также она недавно поступила на факультет психологии. Несмотря на угрозы, Лариса принципиально оставалась в Беларуси. Ее задержали в декабре прошлого года.

У женщины есть сын подросткового возраста. После задержания матери его забрали в приют. Впоследствии его отцу, который давно живет в России и был вынужден приехать в Гомель, удалось добиться опеки над ребенком.

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