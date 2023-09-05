Лукашисты задержали тренера минского «Динамо» 5.09.2023, 18:06

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Артур Мустыгин

Мужчина тренирует команду U17.

Силовики задержали тренера футбольного клуба «Динамо-Минск» Артура Мустыгина. Его «покаянное» видео опубликовал 5 сентября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

Мужчина тренирует команду U17 «Динамо-Минск». На камеру его заставили сказать, что он участвовал в акции протеста:

— Один раз участвовал в несанкционированном митинге. Ходил по дороге общего пользования. Отправлял информацию в чат-бот деструктивного канала. За данные действия задержан, — произнес под запись спортсмен.

В начале августа силовики задержали двух сотрудников ФК «Неман» за подписки на «экстремизм».

Артур Мустыгин — внук легенды минского «Динамо» Михаила Мустыгина.

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