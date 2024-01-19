В Башкортостане заблокировали мессенджеры 2 19.01.2024, 21:33

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Перебои в работе Telegram и WhatsApp наблюдаются не только у жителей республики, но и в других регионах страны.

Перебои в работе Telegram и WhatsApp наблюдаются не только у жителей республики, где в последние дни прокатилась крупнейшая за три года волна протестных акций, но и в других регионах страны. На запрос пользователей Минцифразвития Республики Башкортостан ответило, что происходящее находится за пределами компетенции региональных властей.

С 17 января, когда в башкирском Баймаке начались столкновения полиции с протестующими в поддержку Фаиля Алсынова, жители России стали отмечать проблемы со связью — прежде всего, в работе мессенджера WhatsApp. Сложности со связью отмечали и участники протестной акции в Уфе 19 января — у них работал с перебоями интернет и сотовая связь. SOTAvision сообщает, что после утреннего митинга на мобильный номер их корреспондента поступило несколько звонков с разных номеров разных стран, после чего мобильная связь пропала.

Позднее в этот же день в сетях появилась информация о проблемах в работе мессенджера Telegram. «„Телега“ поломалась. Пользователи жалуются на массовые сбои в работе Telegram — сильнее всего лагают „кружки“», — передает 360tv.

Жители Башкирии забросали жалобами региональное Минцифразвития. Как видно из сообщения Astra, в ведомстве признали наличие проблемы словами «к сожалению, мы и сами ждем устранения всех сбоев со связью». И пояснили, что происходящее находится «вне компетенции региональных властей».