«Родители Путина сильно опасались, что ребенок родится с патологиями» 4 25.01.2024, 9:15

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В последние месяцы глава РФ регулярно стал удивлять публику неадекватным поведением.

Родители Владимира Путина сильно опасались, что ребенок родится с патологиями.

Об этом говорится в уникальной книге: «Владимир Путин, история жизни», вышедшей в 2002 году. Автор – один из первых биографов президента РФ Олег Блоцкий.

Издание «Точка» опубликовало фрагменты редчайшей книги, которую практически невозможно найти ни в интернете, ни в книжных магазинах РФ.

«Путины не понаслышке знали о многочисленных примерах неудачных родов у бывших блокадниц, которые долгие годы войны балансировали между жизнью и смертью и чьи организмы были по-прежнему крайне слабы даже через много лет после войны», – пишет Олег Блоцкий.

В последние месяцы Владимир Путин регулярно стал удивлять публику, выступая с несвойственными ему заявлениями, которыми он противоречит сам себе. То скажет, что именно государство финансировало пригожинскую ЧВК «Вагнер», то объявит, что истинной целью войны в Украине является оккупация чужих территорий (и то, и то он изначально отрицал). Того и гляди, скоро официально назовет «этих женщин» Катю и Машу своими дочерьми. Ощущение, словно Путин выпил сыворотку правды – и теперь не может держать свой язык за зубами. Вот и совсем недавно он внезапно начал говорить про своих одноклассников. Хотя его об этом никто не спрашивал.

«Я когда - редко, но встречаюсь со своими одноклассниками, однокурсниками и они часто смотрят на меня. Я, говорят, не верю - это ты или не ты», – сказал Путин на встрече с жителями Анадыри.