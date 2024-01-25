Лукашенко рассказал о неких кланах в Минздраве 10 25.01.2024, 14:41

2,916

Они якобы хоть сбежать за границу.

Лукашенко поручил новому министру здравоохранения Александру Ходжаеву покончить с клановостью в Министерстве здравоохранения, сообщает его пресс-служба.

«Должны быть исключительно профессионалы. Преданные своему делу и государству люди. Это важнейший элемент. И я очень рассчитываю на это. Знаю, что вы человек внеклановый. Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы и прочее. Чего только не хватает. Этого быть не должно. Я очень рассчитываю, что вы положите конец этому.

Преданный делу человек, профессионал, государственник. Чтобы он не сидел на должности и не смотрел куда-то там на соседнюю страну, как бы быстрее сбежать, — не то денег больше, не то еще чего-то. С этим мы тоже разбираться начали», — заявил Лукашенко.

25 января Лукашенко неожиданно сменил главу Минздрава.