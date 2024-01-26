«Ходжаев забрал трубку и сказал, что делать с Некляевым» 26.01.2024, 9:25

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Что известно о «клане» нового министра здравоохранения Беларуси.

Представляя нового министра здравоохранения Александра Ходжаева, Лукашенко назвал его «внеклановым человеком»: «Хотя в Минздраве у нас там и семейные династии так называемые, и кланы, и прочее. Чего только не хватает… Этого быть не должно». Слова Лукашенко максимально абсурдны, так как новый министр как раз явный представитель семейной династии или даже клана. Его отец, Валерий Ходжаев, ранее был первым заместителем министра здравоохранения.

Что известно о деятельности Ходжаева-старшего?

Прежде всего обращает на себя внимание его происхождение — мать была белоруской, а отец чеченцем. Валерий Ходжаев работал главным врачом Лепельской районной больницы.

«Он был очень жестким, бескомпромиссным, такой волевой безумец. Очень своеобразен в коммуникации. У медиков есть разные типы, но психиатр — это всегда особая каста. Как говорят, от чего доктор лечит, тем и болеет, — рассказывает «Нашай Ніве» медик, который работал в то время в районе. — И вот Ходжаев как-то сцепился с местным ОБЭПом. В то же время он уже казался достаточно интересным людям, принимавшим кадровые решения, и его взяли на повышение в Витебск, поэтому он вышел без потерь из войны с ОБЭПом».

По состоянию на 2010 год Ходжаев-старший уже перебрался в Минск на должность заместителя министра здравоохранения. Тогда, в день президентских выборов, и случился кульминационный момент его биографии.

«[Тогдашнего министра] Василия Жарко интересовали только деньги, а сам он был ни рыба ни мясо. И вот площадь-2010, в Больницу скорой помощи привозят полностью избитого кандидата в президенты Владимира Некляева. Звонят в министерство: что делать?

Жарко просто не может принять решение, а Ходжаев забрал трубку и сказал, что делать. Медицина повела себя так, как нужно власти: заперли его избитого в палате, наговорили лишь бы чего.

Ожидалось, что этот поступок заметят и наконец поставят его министром. Он уже заговорил другим голосом», — рассказывает медик Больницы скорой помощи, который в то время занимал административную должность.

Но планы Валерия Ходжаева так и не реализовались. Так совпало, что у него обнаружили онкологию. Рак помешал — Жарко оставили при должности, Ходжаев психанул и уехал в Россию.

Там поработал главным врачом в больнице, получил государственные награды России и в конце концов занялся фармакологией. Сейчас Ходжаев числится директором «Псков Фарма» и владеет 30% предприятия. В 2022 году компания показала $ 40 тысяч чистых убытков.