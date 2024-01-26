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Песков подскочил и нервически дернул щекой

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  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 26.01.2024, 9:30
  • 7,386
Песков подскочил и нервически дернул щекой

Лавров с металлическим стуком уронил отвисшую челюсть.

Мрачные новости пришли ближе к ночи, вошли в Кремль и МИД, оглушительно закричали в уши авантюристам: «Эрдоган утвердит решение парламента о вступлении Швеции в НАТО!».

Песков подскочил и нервически дернул щекой, Лавров с металлическим стуком уронил отвисшую челюсть на стол, нога Захаровой импульсивно двинула под столом пустую бутылку.

Вот и все. Турция пройдена. Швеция движется в НАТО. Последний барьер – Венгрия.

Вся мощь путинской «дипломатии» после 24 февраля толкнувшей Швецию и Финляндию в НАТО, явлена в этой истории. Как и последующие движения, когда Лавров и другие выдающиеся «дипломаты» никак не могли помешать утверждению Швеции и Финляндии в НАТО.

Грустный Песков подошел к холодильнику, достал оттуда присланные из Турции яйца, поджарил яичницу на раскаленной сковородке и поплелся с ней в бункер, кормить шефа, докладывать ему об очередной его победе.

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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