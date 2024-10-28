«Очередное «бла-бла-бла» Лукашенко»

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Что думают белорусы о «Шахедах» над Гомельской областью.

С июля мониторинговый проект «Беларуский Гаюн» сообщает, что в Беларусь залетают ударные беспилотники — счет идет на десятки. Это «Шахеды», которыми Россия атакует Украину, используя, в том числе, воздушное пространство Беларуси. «Медиазона» поговорила с жителями граничащих с Украиной поселков о том, как им живется с пролетающими и падающими дронами.

Все собеседники «Медиазоны» утверждают, что паники среди местных жителей нет. Многие стараются не замечать пролетающие над поселками дроны.

— Страшно, конечно. Будто по небу едет мотоцикл. Мы сразу выключаем свет и ложимся спать, чтобы этого не слышать, — рассказала «Медиазоне» 45-летняя жительница одного из приграничных поселков Мария.

Собеседница говорит, что страх заставляет сделать инстинктивно. Чаще «Шахеды» залетают в Беларусь вечером или ночью, во время российских атак Украины.

— Летит как мопед. Кто не шарит, тот и не поймёт, — сравнил звук от дронов житель Лоева Роман.

— Всем уже все равно на эти летающие объекты. Может что и пролетело там, но я этого не слышал. Летают и летают. Пофиг, — рассказал 36-летний житель приграничного поселка Антон.

Роман говорит, что шума от «Шахедов» почти нет. И пролетают они над Беларусью ночью, когда многие уже спят. «Намного громче», по его словам, было когда наступали российские войска в 2022 году. От Лоева до Чернигова — около 60 километров.

— Тогда было громко. Постоянно слышались взрывы. Видимо, что некоторые ракеты не долетали до Чернигова и взрывались прямо за рекой. У домов на берегу, даже шифер, бывало, повреждало, — делится мужчина.

Вадим рассказывает, над Беларусью летают не только дроны-камикадзе, но и другие БЛА.

— Когда в сентябре был звездопад, мы с девушкой вышли на улицу посмотреть. Сидим, и над нами пролетает что-то бесшумно. Поняли, что это явно не звезда. Быстро свернулись и пошли домой.

Парень считает, что это мог быть разведывательный дрон. Например, украинский, который тоже может быть оснащен боеприпасами. Но, по его мнению, точно не беларуский, так как «беларуским военным незачем летать над домами местных жителей».

— Обращать на них внимание, чтобы что? Чтобы потом за «экстремизм» осудили? Вон над Калинковичами упал дрон. Там у одной бабки на доме камера висела, засняла все. Ее потом за «экстремизм» посадили, — рассказал 35-тилетний житель Лоева Вадим.

«Еб*нуло так, что услышали все»

5 сентября «Беларускі Гаюн» сообщил, что над Гомелем местные жители слышали два громких взрыва. Позже первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси полковник Сергей Фролов сообщил, что над Гомелем были сбиты два беспилотника. Принадлежность беспилотников к каким-либо войскам он не назвал.

Это единственный случай, когда белорусские власти комментировали полеты неопознанных дронов над Беларусью.

Одни из собеседников «Медиазоны» в момент сбития «Шахедов» как раз находился в Гомеле.

— Еб*нуло так, что услышали все. В Гомеле над складом каким-то ж лупанули, — вспоминает Роман.

Еще одно падение «Шахеда» произошло в Калинковичах. Видео с камеры наблюдения, которая висела на доме местной жительницы, появилось в телеграм-каналах. На нем слышно гудение дрона и звук взрыва.

«Собьют»

Жители приграничных районов, с которыми поговорила «Медиазона» говорят, что не опасаются падения «Шахедов». «Это ж такое: может — не может», — делится Константин. Евгений же утверждает, что не боится, что дрон упадет именно в его поселке.

— Тут столько войск в лесах вокруг городка. И танки, и ПВО, и даже три «сушки» стоит. Собьют.

Коваленко же говорит, что опасаться все же стоит, так как сейчас Украина эффективно сбивает «Шахеды» с их траектории, и они могут приземлиться где угодно.

— Было бы достаточно уместным, чтобы в приграничье Беларуси также включались воздушные тревоги, когда на воздушное пространство Беларуси заходят «Шахеды». И неважно, они пролетают транзитом на территории Украины, или нет, поскольку в любой момент «Шахед» может вернуться на территорию Беларуси и неизвестно, какими будут направление и координаты его падения. В любом случае то, что сбивается даже в воздухе, если уничтожается боевая часть, все равно падает на землю. И это продолжает быть опасным объектом для местного населения.

«Очередное «бла-бла-бла» Александра Григорьевича»

10 августа Александр Лукашенко во время визита в Шкловский район Могилевской области заявил, что противовоздушная оборона Беларуси вечером 9 августа уничтожила несколько ударных беспилотников, летевших из Украины. По словам Лукашенко, над Беларусью тогда зафиксировали «около десятка» воздушных целей.

«Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся», — заявил Лукашенко.

В качестве доказательств на ГосТВ показали «обломки» беспилотников без опознавательных знаков.

«Если поражается объект ракетами, то представляются его обломки. Они были представлены? Нет. Если бы это был массовый залет, то, конечно же, все сбитые объекты были бы представлены и из этого сделали пропагандистскую волну для внутреннего потребления. Но этого сделано не было. Следовательно, из этого и делаем соответствующие выводы, что не было никакого залета, а было просто очередное «бла-бла-бла» Александра Григорьевича», — делится украинский военный эксперт Александр Коваленко.

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