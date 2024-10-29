«Белавиа» без объяснений отменила рейсы Гомель-Москва-Гомель 1 29.10.2024, 11:00

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Фото: Charter97.org

Авиакомпания молчит.

Об отмене рейсов стало известно из сообщения гомельских автоперевозчиков — они временно отменили рейсы городского автобуса. Полеты отменены 29, 30 октября и 1, 2, 3 ноября, пишет «Флагшток».

Сама «Белавиа» молчит: на сайте нет никаких упоминаний об отмене.

Примечательно, что еще вчера национальный авиаперевозчик сообщил об увеличении числа рейсов из Гомеля в Москву и обратно до 7 раз в неделю.

Отмена маршрута совпала с годовщиной открытия сообщения Гомель-Москва-Гомель, которая произошла 29 октября 2023 года.

Все это может указывать, что в компании просто забыли продлить необходимые разрешения на полёты.

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