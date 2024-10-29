«Белавиа» без объяснений отменила рейсы Гомель-Москва-Гомель

«Белавиа» без объяснений отменила рейсы Гомель-Москва-Гомель1
- 29.10.2024, 11:00
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Авиакомпания молчит.
Об отмене рейсов стало известно из сообщения гомельских автоперевозчиков — они временно отменили рейсы городского автобуса. Полеты отменены 29, 30 октября и 1, 2, 3 ноября, пишет «Флагшток».
Сама «Белавиа» молчит: на сайте нет никаких упоминаний об отмене.
Примечательно, что еще вчера национальный авиаперевозчик сообщил об увеличении числа рейсов из Гомеля в Москву и обратно до 7 раз в неделю.
Отмена маршрута совпала с годовщиной открытия сообщения Гомель-Москва-Гомель, которая произошла 29 октября 2023 года.
Все это может указывать, что в компании просто забыли продлить необходимые разрешения на полёты.