Седьмая подряд партия матча за шахматную корону завершилась вничью
- 7.12.2024, 15:32
Следующая партия пройдет 8 декабря.
Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу в десятой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Дин Лижэнь играл белыми фигурами, партия завершилась после 36-го хода.
Счет в матче за шахматную корону пока равный — 5:5. Следующая партия состоится 8 декабря.
Дин Лижэнь выиграл первую партию, проиграл третью, другие завершились вничью.
Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. Индиец в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона.
Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.