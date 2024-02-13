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Гомельского блогера объявили в розыск в России

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  • 13.02.2024, 20:12
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Гомельского блогера объявили в розыск в России
Андрей Бурим

Также на него завели уголовное дело в ОАЭ.

МВД России объявило в розыск Андрея Бурима, более известного как блогер Melstroy. Причиной для этого стал его отказ идти служить в белорусскую армию. За это стримеру может грозить до двух лет лишения свободы. Но он привлек внимание уже не только в Беларуси и России, передает «Наша Нiва».

Блогер Mellstroy родом из Гомеля известен своими трэш-стримами. В январе 2017 года им заинтересовались белорусские силовики. По их сведениям, парень, которому тогда было 18 лет, платил девушкам за раздевание перед камерой в Skype, а сам транслировал это на YouTube. Тогда на канале блогера было около 50 тысяч подписчиков.

Неизвестно, чем закончилось это дело, но позже Mellstroy перебрался в Россию, где продолжал создавать шок-контент для интернета. В 2020 году во время стрима в Москве блогер несколько раз ударил девушку Елену Ефремову головой о стол. Суд наказал Бурима 6 месяцами исправительных работ, еще он должен был выплатить девушке компенсацию. Также он выкладывал трансляции пьянок и гулянок с тратами больших сумм денег.

Сейчас стало известно, как сообщает телеграм-канал Mash, что в Беларуси на стримера возбудили уголовное дело за уклонение от срочной службы. А сейчас молодого человека ищут и в России, чтобы передать белорусской стороне. В апреле прошлого года каналы блогера на разных платформах заблокировали по решению Роскомнадзора.

Но Бурим потому в России и в розыске, что давно там не живет. В тех же местах, куда он подался, ему тоже не очень рады.

Сначала Бурим полетел жить в Дубай, но и там осесть у него надолго не получилось, поскольку вступил в конфликт с местными законами.

Есть информация, что в Дубае стример публично оскорбил мусульманина: инцидент произошел в одном из клубов, где Бурим обозвал посетителя животным. Видео с этим моментом парень опубликовал у себя в сторис. Позже оскорбленный мужчина увидел это сторис и написал заявление.

Говорят, что потерпевший даже призвал своего обидчика извиниться в соцсетях, но тот делать этого не захотел и оперативно релоцировался в Турцию. А в ОАЭ на него завели уголовное дело.

Таким образом, сейчас у выходца из Гомеля уголовное дело в Беларуси за уклонение от службы в армии, экс-уголовное дело и розыск в России, а теперь и уголовка в ОАЭ.

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