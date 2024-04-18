Зеленский встретил канун Песаха в бомбоубежище еврейской школы в Киеве 18.04.2024, 21:15

Видео.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля встретился с представителями иудейских организаций и учениками школы №325 в Киеве с углубленным изучением иврита. Об этом он рассказал в Telegram.

Глава государство поблагодарил еврейское сообщество за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

«Отдельная благодарность – за привлечение к помощи нашему государству международных партнеров, в частности из США. Сейчас очень важно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защитить наших людей», – написал Зеленский.

На видео, опубликованном президентом, он участвует в импровизированной церемонии празднования Песаха в бомбоубежище, говорит с учителями и школьниками о смысле праздника.

«Думаю, это о свободе, это сейчас самое болезненное и значимое для нас. За нее нужно стоять и бороться. Украина сегодня борется, и это делают люди любой веры и исповедания в нашей стране», – сказал он ученикам.